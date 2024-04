C’è anche una vecchia conoscenza dello Spezia sugli spalti del Picco per fare il tifo per la squadra di Luca D’Angelo nella partita contro il Lecco. È Salva Ferrer, il difensore spagnolo ancora di proprietà della squadra bianca, in prestito in questa stagione all’Anorthosis a Cipro. Quasi cento presenze con lo Spezia, il difensore dallo scorso novembre sta lottando con il linfoma di Hodgkin, per cui ha cominciato le cure negli scorsi mesi. In un week-end di sole lo spagnolo ha deciso di tornare al Picco per tifare per la sua ex squadra, in uno dei momenti più delicati della stagione.

L’articolo Anche Salva Ferrer a fare il tifo per le Aquile: lo spagnolo al Picco per Spezia-Lecco proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com