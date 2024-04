Borghetto, drastica riduzione dei volumi con il nuovo Puc: in vendita due aree edificabili

Borghetto S. Spirito. “Nella bozza di aggiornamento del Puc che stiamo elaborando di concerto con la Regione Liguria e che andremo ad approvare durante il corso dell’anno in Consiglio comunale – dichiarano il sindaco Giancarlo Canepa e l’assessore all’Urbanistica Alessio D’Ascenzo – è stata drasticamente ridotta la previsione edificatoria sul territorio, andando nella direzione di un minor consumo di suolo e di un’attenzione ancora maggiore nei confronti delle note criticità idrogeologiche. A titolo esemplificativo, rispetto al PUC dell’amministrazione Gandolfo, nel solo DTR dell’ex Oleificio Roveraro i volumi sono stati ridotti di c.ca 6.000 mq che corrispondono a c.ca 130 alloggi in meno rispetto al passato”.

“I due terreni che invece abbiamo deciso di valorizzare con una procedura approvata in Regione, sono entrambi in zone in cui si andrà a completare il tessuto urbano con volumi in linea con le previsioni precedenti e che si inseriranno in maniera armoniosa con particolare attenzione per le aree verdi e i parcheggi pubblici” aggiungono sindaco e assessore.

