Il sole e l’aumento delle temperature era previsto e tanto è bastato per prendere la Riviera d’assalto. Code in auto, caccia ai posteggi, rischio multe e carro attrezzi, E poi ancora in coda davanti alle focaccerie. Tra le mete più gettonate in vaporetto Portofino e San Fruttuoso. E poi il richiamo della spiaggia per la prima tintarella, il tepore e in molti casi il primo tuffo. E naturalmente nel fine settimana case vacanza gettonatissime.

Foto Consuelo Pallavicini

» leggi tutto su www.levantenews.it