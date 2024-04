Durante il lavoro di visualizzazione delle targhe con l’Autovelox gli agenti della Polizia Locale di Santo Stefano si sono accorti che un motociclo circolava con targa sollevata e a fianco alla stessa targa, ben visibile, la mano sinistra del conducente. Le indagini sono partite immediatamente e in poco tempo si è risaliti al proprietario del veicolo che poi è risultato essere il conducente. Si tratta di un giovane ventiduenne di nazionalità romena che è stato raggiunto nella propria residenza sarzanese, dove peraltro risultava agli arresti domiciliari perché era già stato arrestato per spaccio ed estorsione dai poliziotti sarzanesi. Il giorno della notifica degli atti che lo hanno visto indagato per il reato di “Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri”, così come ribadito anche dalla Corte di Cassazione in una recente sentenza, non è stato difficile rintracciarlo. Per il giovane si avvia così un nuovo procedimento penale al termine del quale rischierà una pena detentiva fino ad un anno di reclusione.

L’articolo Circolava con la targa sollevata, denunciato ventiduenne proviene da Città della Spezia.

