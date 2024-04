Riceviamo

Oggi 2 nuovi incidenti al passo del Bracco , necessario intervento dell’elisoccorso e delle ambulanze di Moneglia per soccorrere i centauri. Le cause sono in corso di accertamento , la strada è frequentata da molti appassionati che scambiano sempre più frequentemente l’Aurelia con una pista, con inevitabili conseguenze.

