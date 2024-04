“Errore 404”. Il nuovo libro di Sasha Naspini presentato a Santo Stefano

Venerdì 12 Aprile alle 18 presso il Centro Sociale Ruffini a Stefano Magra si terrà la presentazione del libro di Sacha Naspini dal titolo “Errore 404”. L’autore dialogherà con Valentina Santini. La trama del libro: Andrea Arcadi, fondatore della rivista Voyeur Italia, viene improvvisamente arrestato con l’accusa di aggressione ai danni di un’ex compagna di scuola con cui non aveva contatti da trent’anni. Messo sotto torchio dagli investigatori, racconta aneddoti inverosimili, sembrano i deliri di uno psicopatico. Andrea Arcadi sostiene di avere delle capacità uniche, in particolare questa: sa rivivere episodi del suo passato attraverso il gusto e riesce a modificare il flusso degli eventi, dando nuove direzioni alla sua vita.

Agli occhi degli inquirenti, la deposizione dell’imputato si trasforma presto in un caotico moltiplicarsi di linee parallele, di percorsi sono deviati e si procede in un viaggio favoloso, pieno di colpi di scena, scoperte, amori, avventure. Con diversi romanzi all’attivo, Sacha Naspini (Grosseto, 1976) è considerato una degli autori italiani più originali della sua generazione. Tradotto in ventisei paesi, vincitore di numerosi premi, Naspini è uno scrittore poliedrico, che eccelle nella creazione di bellissime storie legate al territorio della Maremma, così come nell’invenzione di mondi distopici e sorprendenti. Il suo stile di scrittura è unico: immaginifico e preciso al tempo stesso, inventivo, efficace.

