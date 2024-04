Frana di Bargagli, oggi alle 18 la statale 45 riapre a senso unico alternato

Genova. La strada statale 45, chiusa in località La Presa al km 14 a causa di una frana a Bargagli da venerdì scorso, riaprirà a senso unico alternato, oggi, sabato 6 aprile, alle 18.

Sarà necessario invece attendere qualche ora in più per la riapertura della strada comunale soprastante alla statale 45, sulla quale i lavori di rimozione del materiale sono ancora in corso: si prevede di poterla aprire lunedì, a fasce orarie in corso di definizione, con chiusura nelle ore notturne e il presidio dei movieri, togliendo così dall’isolamento le circa 400 persone residenti nelle frazioni di Viganego, Cisiano e Terrusso.

