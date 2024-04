Genova, da biologo molecolare a musicista compositore: il “Premio Montale Fuori di Casa” a Emiliano Toso

Genova. E’ stato consegnato a Emiliano Toso il prestigioso “Premio Montale Fuori di Casa”, arrivato alla sua ventottesima edizione .Un riconoscimento consegnato a personaggi illustri appartenenti al mondo della scienza, della narrativa, del giornalismo, della critica, della saggistica, della poesia, dell’editoria, dell’ambiente e ovviamente della musica. Proprio in questa categoria negli anni passati sono stati premiati Gino Paoli, Fabio Concato, Carla Fracci, il critico musicale Alberto Mattioli, la Giovane Orchestra Genovese, il Maestro Roberto Caccapaglia e molti altri.

“Sono molto felice ed è la prima volta che mi viene assegnato un Premio così prestigioso che rispecchia proprio il mio modo di vivere la musica nell’universalità quindi negli spazi aperti, di congiunzione anche tra aree così diverse tra loro come musica, scienza e spiritualità – afferma Toso – Genova sta diventando una delle mie città del cuore. L’ho sempre vissuta come una città di passaggio e mi ha sempre colpito in modo negativo per molti anni, non mi ha mai chiamato per fare eventi: è rimasta spenta. Io non mi sono mai proposto a nessuna città e da quando ho scoperto il suo meraviglioso centro storico ho cominciato ad amarla e ha iniziato ad accogliermi come anche oggi per questo Premio”.

» leggi tutto su www.genova24.it