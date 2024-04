Gilardino pre-Hellas: “Ragazzi determinati”. E sulle voci di mercato: “Ora testa solo al Genoa”

Genova. Una settimana positiva quella vista da Alberto Gilardino sul campo di Pegli in preparazione della partita a Verona contro l’Hellas. Nella conferenza pre-partita il mister fa il punto della situazione: “Siamo privi di Maturro, Cittadini, Vitinha, Retegui e Malinovskyi. Cittadini dovrebbe tornare la prossima settimana, mentre Vitinha dovrebbe recuperare prima del previsto, mentre per Ruslan è più lunga e dovrebbe rientrare comunque prima della fine del campionato. Ho visto i ragazzi vogliosi e determinati, consapevoli della partita che ci aspetta domani. Com’è accaduto col Frosinone incontriamo squadre che hanno necessità di punti e più passano le partite e più si avvicina la fine del campionato più abbiamo l’obbligo di tenere alta l’intensità mentale e la voglia di andarci a prendere punti importanti con rabbia agonistica e desiderio di migliorarci sempre. Non c’è nulla ancora di concreto e matematico, abbiamo bisogno di fare la prestazione. Contro una squadra difficile che quest’anno ha affrontato mille difficoltà quest’anno, ma ha mantenuto un’idea, il suo dna e filosofia. Faccio pubblicamente i complimenti a Baroni, per cui sappiamo benissimo che partita ci aspetta e in che campo andiamo a giocare consapevoli dell’avversario”.

Il punto di forza del Verona, secondo Gilardino è proprio nei giocatori che “nella metà campo avversaria sono fastidiosi, sono tutti giocatori che conoscono la categoria, hanno giocato anche fuori dal campionato italiano. Si sono adattati bene in questo calcio, sappiamo la loro qualità, la loro bravura e noi faremo una partita in cui dovremo saperci difendere e ripartire quando avremo la palla”.

