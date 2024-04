Lo Spezia esce dalla zona retrocessione per la prima volta in stagione

Il pareggio contro il Lecco lascia rimpianti, ma è comunque una giornata significativa per lo Spezia. Per la prima volta nella stagione di serie B 2023/34 gli aquilotti escono dalla zona retrocessione. Frutto della sconfitta del Bari in casa contro la Cremonese e del pareggio tra Feralpisalò e Cosenza che vede adesso i bianchi appaiati a pugliesi e calabresi a 35 punti in classifica. La squadra di D’Angelo – nove risultati utili nelle ultime dieci – svetta tuttavia in virtù della classifica avulsa.

Lo Spezia infatti ha 5 punti, frutto di una vittoria (contro il Bari in casa) e due pareggi. Il Cosenza ne ha 2, grazie ai pareggi del Picco e di Bari, che a sua volta ne ha 2 avendo pareggiato a Cosenza e in casa contro Nikolaou e compagni. Dietro di loro c’è la Ternana a 33, mentre l’Ascoli – 31 come la Feralpisalò – gioca domenica in casa contro il Venezia.

