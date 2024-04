Maxi controllo dei carabinieri in centro storico: oltre 100 identificati, tre arresti e diverse denunce

Genova. Controlli dei carabinieri nel centro storico genovese nella giornata di ieri. Numerose le pattuglie delle stazioni carabinieri di Maddalena e Carignano e dei Nuclei Operativi che, all’interno dei vicoli, hanno identificato 100 persone, mentre attorno al centro i militari del Nucleo Radiomobile procedevano ad effettuare un controllo perimetrale fermando anche autovetture con a bordo persone ritenute sospette.

Nell’ambito dei controlli sono stati eseguiti tre arresti ed alcune denunce. In particolare un albanese 60enne ed un ecuadoriano 40enne sono finiti in manette perché destinatari di ordini di carcerazione per reati in materia di stupefacenti.

