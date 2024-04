Moconesi: auto finisce due fasce sotto la strada; salvato anche il cane

E’ successo a Moconesi Alta, in via Serra; ieri alle 20.40. Una vettura è uscita dalla carreggiata ed è “volata”, restando in bilico nella seconda fascia sottostante. Sul posto il 118 con la Croce Rossa di Cicagna i cui militi sono riusciti ad estrarre dall’abitacolo il conducente 56enne. L’uomo,politraumatizzato, in un primo momento giudicato in codice rosso per dinamica, poi derubricato in giallo, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. I vigili del fuoco di Chiavari hanno messo in sicurezza la vettura e tratto in salvo il cane affidato poi alla Croce Bianca di Rapallo. Presenti i carabinieri per appurare dinamica e cause che hanno provocato l’incidente in cui non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

