Ora disponibile “Sull’onda del gusto ligure”, il libro di Claudio Pasquarelli e Stefano Pezzini sulla storia della cucina della nostra regione

Liguria. Si intitola “Sull’onda del gusto igure” il libro scritto dallo chef Claudio Pasquarelli e dal giornalista Stefano Pezzini. Il libro, edito da Marco Sabatelli Editore, racconta in maniera accattivante la storia e le storie della cucina ligure, i suoi prodotti, le sue eccellenze, le sue ricette rivisitate in chiave moderna dallo chef che per oltre trent’anni, assieme alla figlia Lara, è stato alla guida del ristorante stellato Michelin “Da Claudio” di Bergeggi.

Racconta Claudio Pasquarelli: “Ho voluto fortemente scrivere questo libro perché, dopo 50 anni di lavoro ai fornelli, mezzo secolo dove ho visto e attraversato tutti i cambiamenti della cucina, le innovazioni che hanno lasciato un segno e le mode che sono durate lo spazio di una stagione, mi sono reso conto di essere ancora innamorato della mia prima fiamma: la cucina ligure. Dopo una vita trascorsa a costruire una struttura turistica e gastronomica all’avanguardia a Bergeggi sono tornato da dove sono partito, a una cucina ligure votata al ‘risparmio’ e al recupero. Metaforicamente sono tornato nella cucina della mia trattoria a Vado Ligure, quando cucinavo per i lavoratori un pasto caldo, buono, a prezzo giusto”.

