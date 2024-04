Recco. Tra passato e presente: il ricordo dei medici del borgo alla presenza di Henriquet

C’era una volta il medico condotto. Quello che curava ma ancor prima ascoltava, tanto il corpo quanto il paziente; quello che con la sua autorevolezza, intinta in una speciale umanità, sapeva innescare sottili processi di auto-guarigione. Quello che discendeva, per certi aspetti, dagli antichi sciamani. Sì, il medico di famiglia c’è ancora oggi, ma va detto: non è proprio lo stesso mestiere. È cambiata la medicina: abbiamo nuovi strumenti diagnostici e di monitoraggio. Abbiamo nuove terapie. Eppure, in questa corsa al “nuovo” e al meglio, qualcosa si è perso per strada, e per dare un nome e una misura a questo “qualcosa” l’associazione L’Ardiciocca ha chiamato la cittadinanza a raccolta nella sala Lavoratori per un convegno dal titolo emblematico: O scio megu.

Ospite d’onore? Il fondatore e presidente dell’associazione Gigi Ghirotti Franco Henriquet. Il quale, dopo un breve excursus sulla sua storia professionale e su quella della sua Onlus dedicata alla terapia del dolore, centra subito il punto: “Una malattia non è solo un fenomeno biologico o organico, ma anche psicologico, emozionale, affettivo e spirituale. E la relazione con il malato è anche una relazione con la sua famiglia, anch’essa portatrice di sofferenza”. Quello che vede oggi Henriquet, che a maggio compirà 94 anni, è un medico che si relaziona sempre più al computer e sempre meno al paziente; un medico che, pur disponendo di conoscenze e strumenti avanzati, non sempre coglie il valore del rapporto empatico.

