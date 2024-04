Recco: viaggio di “Melaverde” nel mondo della focaccia

Il periodico “Melaverde”, in edicola, pubblica un servizio sulla focaccia, non solo quella con formaggio di Recco, ma su quelle tipiche prodotte in Liguria, comprese la farinata, quella genovese, i panigacci e la sardenaira; con tanto di ricette e preparazione. Un viaggio nel Golfo Paradiso, da San Fruttuoso a Bogliasco. Forse azzardata la tesi che la focaccia “abbia risollevato” le sorti di Recco. Vero se ci si riferisce al dopoguerra quando la vendita dell’economica focaccia alle centinaia di operai che costruivano il viadotto ferroviario, consentì incassi impensabili. Più recentemente solo i ristoratori potrebbero dire se vendono più focaccia al formaggio o piatti di pesce pregiato.

» leggi tutto su www.levantenews.it