Rocchettese, quattro partite per sognare. Capitan Carta: “Obiettivo battere noi stessi, è tutto nelle nostre potenzialità”

Rocchetta di Cairo. Quattro partite per centrare i playoff potendo continuare a sognare la Prima Categoria. È una Rocchettese consapevole e ambiziosa la squadra che, dal match di domani contro il Murialdo, scenderà in campo per dimostrare tutte le proprie migliori qualità.

Oltre al direttore sportivo Simone Ferrero, a suonare la carica è stato il capitano Mattia Carta, numero 10 dei rossoblù il quale ha dichiarato: “Sta tutto nelle nostre potenzialità e nel nostro credo di squadra. Forse negli scontri diretti contro il Dego avremmo meritato maggior fortuna, ma è necessario sottolineare il campionato la straordinarietà del campionato disputato dai nostri avversari”.

