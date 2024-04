Sampdoria, quinto risultato utile di fila. Pirlo: “Ottima reazione, oggi siamo più squadra”

Si chiude con un pareggio la sfida esterna della Sampdoria contro il Palermo. Entrambe i club hanno disputato la partita a viso aperto, riuscendo in più di un’occasione ad impensierire i due rispettivi portieri. La squadra di Pirlo ha da recriminare solamente un vantaggio durato appena 2 minuti.

Arriva infatti il primo gol in campionato e in carriera tra i professionisti di Leoni. Il giovane classe 2006 riesce a toccare quanto basta il pallone cercato da Pigliacelli e due difensori rosaneri e, cogliendo il momento di distrazione, a depositare in porta. Poi il momento buio della Samp. Appena 2 minuti dopo, Brunori viene atterrato in area e sigla il gol del pareggio sul rigore. Mancuso incrementa 5 minuti più tardi il risultato chiudendo con un tap-in la spizzata di Segre. Solamente la prodezza di Darboe riesce a pareggiare i conti e a guadagnare un punto fondamentale per la Sampdoria. Nonostante il buon pareggio, i blucerchiati scendono di una posizione all’ottavo posto, mantenendo ugualemente la zona playoff.

