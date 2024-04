Squadra che vince non si cambia? D’Angelo verso la conferma dell’11 anti-Ascoli. Il Lecco cambia

Vincere e uscire, per la prima volta da inizio stagione, dalle ultime cinque posizioni in classifica. Lo Spezia di Luca D’Angelo vede un’occasione enorme di fronte a sé dopo il ko nella serata di ieri del Bari contro la Cremonese: in caso di successo spezzino contro il Lecco oggi pomeriggio, ecco che sarebbe sorpasso. E per farlo D’Angelo non sembra intenzionato a toccare molto della squadra che ha battuto l’Ascoli. “Squadra che vince non si cambia”, si è sempre detto, e proprio seguendo questo dogma il tecnico dovrebbe confermare l’undici visto a Pasquetta, seppure con qualche ballottaggio. Davanti a Zoet in porta, ecco il trio formato da Mateju, Hristov e Nikolaou, con Nagy e Salvatore Esposito in regia, a completare il centrocampo con Elia a sinistra e probabilmente Vignali a destra, con Cassata pronto a giocarsi un posto proprio con lo spezzino in gol lunedì. In avanti, pochi dubbi: Bandinelli è nella condizione migliore della stagione, e dietro l’unica punta Falcinelli ci sarà lui, favorito su Jagiello, con Daniele Verde.

È un Lecco all’ultima chance salvezza quello che invece si presenta al Picco, consapevole che un nuovo ko segnerebbe definitivamente l’avventura in Serie B della squadra. Fresco di un cambio in panchina, dove è tornato a sedere Andrea Malgrati, il Lecco dovrebbe ripartire dal 4-3-3 come modulo di base, come confermato dal tecnico alla vigilia. Di fronte all’esperto (ed ex) Lamanna, ecco dunque la linea formata dal 39enne Lepore e Caporale, con Biancone e Celjak (favorito su Capradossi) al centro della difesa. A centrocampo ecco l’ex Serie A Ionita con Sersanti e Degl’Innocenti, mentre in avanti spazio al trio Crociata, Novakovich e Buso per trovare la rete.

