“Sulle tracce di Marco Polo” di Michael Yamashita. Mostra al Castello dei Vescovi di Luni

Andrà in scena dal 20 aprile fino al 13 ottobre nel Castello dei Vescovi di Luni a Castelnuovo Magra la mostra di Michael Yamashita (1949, San Francisco), fotografo giappo-americano tra i più noti al mondo. La mostra fotografica dal titolo “Sulle tracce di Marco Polo” ripercorre le orme del leggendario esploratore, in occasione del 700º anniversario dalla sua morte, in un’avventura contemporanea attraverso gli affascinanti territori dell’Asia centrale, circondati per secoli da un’aura mitica e leggendaria.

Nei suggestivi spazi della Torre del Castello dei Vescovi di Luni verranno ospitate le 35 fotografie selezionate dalla curatrice Biba Giacchetti. La mostra è visitabile fino al 13 ottobre 2024 ed è promossa dal Comune di Castelnuovo Magra e organizzata da Sudest57.

«La presentazione delle mostre che si svolgeranno in Torre è sempre l’inizio di una nuova ed emozionante avventura. Questa volta andremo davvero lontano, esplorando, sulle tracce di Marco Polo, il lontano Oriente. In questi anni abbiamo puntato sulle mostre fotografiche presso la Torre del Castello dei Vescovi di Luni, riuscendo a portare circa 20.000 persone in otto anni, a visitare la nostra principale attrazione architettonica, richiamando un pubblico di appassionati non soltanto locale. Una media di quasi 2.500 visitatori all’anno: un risultato semplicemente impensabile all’inizio di questa straordinaria avventura, cominciata con Elliott Erwitt e Steve McCurry nel 2015, ed una iniziativa particolarmente adatta al nostro paese, generando flussi di persone lungo l’intera durata dell’esposizione, anziché concentrati in pochi giorni. Siamo certi che le emozionanti immagini di Micheal Yamashita sapranno, anche quest’anno, affascinare il pubblico affezionato e attrarre ancora nuovi visitatori alla scoperta ddi Castelnuovo», così Daniele Montebello, sindaco di Castelnuovo Magra.

Seguendo il percorso tracciato nel Milione, Yamashita si immerge negli scenari, nelle città e nelle culture più disparate e rivela i cambiamenti e le sfide affrontate nei vari territori nel corso dei secoli. Partendo dall’Italia, la patria di Marco Polo, il fotografo intraprende la via percorsa dal mercante nel XIII secolo e attraversa territori come Turchia, Iran, Afghanistan, Birmania, Cina e India. Questa mostra celebra quindi il lascito straordinario dell’illustre esploratore veneziano. Attraverso l’obiettivo sensibile di Michael Yamashita, che crea un ponte tra passato e presente, riusciamo ad immergerci nelle terre e nelle culture che Marco Polo ha visitato e descritto nel suo leggendario viaggio attraverso l’Asia.

Michael Yamashita è uno dei fotografi più influenti della sua generazione. Con i suoi 1,7 milioni di follower su Instagram, è fonte di ispirazione per molti appassionati di fotografia in tutto il mondo. Michael Yamashita ha dedicato gran parte della sua vita a esplorare l’Asia, catturando immagini straordinarie che riflettono l’anima e la diversità di questo vasto continente. Oltre alle sue eccellenti capacità nella fotografia, Yamashita ha ottenuto vari riconoscimenti come regista ed è celebre per i suoi documentari, tra cui “Marco Polo: The China Mystery Revealed”, incluso tra i venti documentari più popolari del National Geographic dell’ultimo decennio e vincitore di due Asian Television e Film Awards.

Gli incarichi per il National Geographic lo hanno portato a seguire le tracce di illustri esploratori come l’ammiraglio cinese Zheng He, il poeta giapponese Matsuo Bashō, documentando le loro rotte attraverso la sua lente fotografica.

Orari

Aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre

Sabato e domenica 10.00 – 12.00/15.30 – 19.30

Luglio, agosto

Martedì, mercoledì, giovedì 17.00 – 20.30

Venerdì, sabato e domenica 10.00 – 12.30/17.00 – 20.30

Aperture straordinarie

25 e 26 aprile, 1,2,3 maggio, 15 agosto

Biglietti

Intero € 7,00

Ridotto € 5,00

Informazioni e prenotazioni

turismo@comune.castelnuovomagra.sp.it

cell. 3356447821