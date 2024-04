Tre sacerdoti compiono novantatre anni

Tre sacerdoti diocesani compiono novantatre anni, e come tali sono i decani della diocesi. Si tratta di don Guido Corradini, nato il 3 aprile 1931 (è stato festeggiato nei giorni scorsi alla Casa del clero della Spezia), di don Giovanni Marchi, nato il 15 aprile 1931 e da tempo residente in Venezuela, dove è stato a lungo cappellano militare, e di don Carlo Morachioli, nato il 10 luglio 1931 e già parroco di Castelnuovo Basso. Don Marchi e don Morachioli il 27 giugno ricorderanno anche 70 anni di ordinazione, come ha ricordato il vescovo durante la Messa Crismale del Giovedì Santo. A quelli di tanti confratelli ed amici uniamo i nostri auguri: “Ad multos annos !”.

