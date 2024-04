Un’arrampicatrice s’infortuna in parete, portata in salvo con l’elicottero

Altro soccorso in zona impervia nella giornata di oggi. Un’arrampicatrice originaria di Lucca si è infortunata in parete al Muzzerone, nella zona dello Spigolo delle Meraviglie per cause ancora da stabilire. La squadra in assetto S.A.F. (Speleo-Alpino-Fluviale) dei Vigili del fuoco della Spezia, coadiuvata dall’equipe medica del Soccorso Alpino e dai medici dell’elisoccorso Drago, prontamente intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza l’infortunata e prestato le prime cure. La 34enne lamentava alcuni traumi rimanendo comunque sempre vigile. Per poterla prelevare con l’elicottero e trasportare all’ospedale San Martino di Genova, si è reso necessario creare spazio tra la vegetazione in una zona già molto impervia e difficile da raggiungere.

