A Parma con un Reca in più, Di Serio pronto per la Sampdoria

Archiviato il pareggio di sabato pomeriggio contro il Lecco, per lo Spezia è già tempo di proiettarsi al prossimo impegno, quello contro il Parma al Tardini della prossima settimana. Per la partita in Emilia Luca D’Angelo dovrà fare a meno dello squalificato Filippo Bandinelli, ieri ammonito e diffidato, ma potrà contare su qualche rientro. Dopo la ventina di minuti disputata ieri, Rachid Kouda si candida ad un ruolo ancor più centrale per la sfida contro i crociati, forte di una settimana in più di allenamenti sulle gambe che potrebbero anche garantirgli una maglia da titolare. Chi invece si prepara a fare il suo ritorno proprio per la vicina trasferta del Tardini è Arkadiusz Reca, già rientrato da settimane ad allenarsi in gruppo, ma per cui si era scelta la via della prudenza: il polacco è pronto a tornare in campo, chiaramente non dal primo minuto, ma dopo l’infortunio di fine novembre potrà rientrare tra i convocati e avere anche una piccola porzione di partita a disposizione.

Chi proverà ad andare almeno in panchina con il Parma è invece Giuseppe Di Serio, per cui però il reale obiettivo è la sfida con la Sampdoria della settimana seguente. Infortunatosi ad inizio marzo dopo la partita con il Bari, l’attaccante si sottoporrà a controlli strumentali nei prossimi giorni, che dovrebbero dargli il via libera per poter tornare ad allenarsi con la squadra di D’Angelo, che lo ha confermato nella conferenza post Lecco di ieri. Di Serio potrebbe dunque partire con la squadra per la partita di Parma, ma sarà a partire dal derby con la Samp che D’Angelo potrà prenderlo in considerazione per una maglia da titolare. Saranno invece da valutare nelle prossime ore le condizioni di Dimitrios Nikolaou, uscito a fine primo tempo per un problema all’adduttore, e quelle di Diego Falcinelli, che convive con un piccolo problema che lo limita nel minutaggio.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com