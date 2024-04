Ad Alto Canavese un primo set da record, poi la Npsg rimonta a vince 3 a 1

La Nuova Pallavolo San Giovanni è tornata a vincere tra le mura amiche del PalaMariotti nell’ottava giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B di volley, avendo la meglio per 3 a 1 di Alto Canavese To. Dopo il fine settimana di riposo, dovuto alle festività pasquali, i biancoazzurri hanno ritrovato il pubblico di casa nella terza sfida al vertice consecutiva: prima c’erano state la vittoria a domicilio contro la capolista Sant’Anna Tomcar e la sconfitta per mano di Rossella Ets Caronno.

Nonostante un primo set da record, concluso sul risultato di 32 a 30 a favore degli ospiti, i biancoazzurri non si sono scomposti e hanno continuato a cercare punti. Così, grazie a un importante secondo parziale, il sestetto di coach Luigi Parisi ha impresso una decisa accelerata all’incontro. Il pareggio è arrivato grazie a un parziale di 25 a 20. Poi, nella terza frazione, una grande prestazione di Elio Giuseppe Cormio e Omar Louza ha sugellato il gioco di squadra per il risultato di 27 a 25. L’ultimo set, che ha visto allungare i biancoazzurri nel finale, si è concluso sul 25 a 22.

