Albenga. Dal 29 marzo, la Torre Civica di Albenga, ospita la mostra fotografica Chickens di Emanuela Colombo a cura di Emanuele Mei.

I soggetti delle fotografie sono galline allevate da un gruppo di amanti dei polli che ha iniziato a ricercare esemplari quasi estinti, gli allevatori di queste razze originarie competono in gare di bellezza, nelle quali ogni animale e’ giudicato in base a dimensione, forma, colore, piumaggio, caratteristiche definite e specifiche per ogni singola tipologia.

