Ascoli-Venezia a reti bianche, Bellusci espulso salta il Cittadella

Al Venezia, impegnato nel posticipo di giornata al Del Duca di Ascoli, pesa inevitabilmente l’assenza di bomber Pohjanpalo. E così gli arancioneroverdi non vanno oltre lo 0-0 in casa dei bianconeri dopo una battaglia nella quale il Venezia ci ha provato di più dell’avversario senza riuscirci. I ragazzi di Vanoli sprecano con Gytkjaer la più grossa occasione della gara (salvataggio sulla linea di capitan Bellusci) e faticano contro il gioco spezzettato dei padroni di casa. L’Ascoli si difende senza creare pericoli dalle parti di Joronen e strappa un pari che li porta a 32 punti. Bellusci si fa espellere in pieno recupero – grazie al VAR – per un’entrata durissima non vista da Pezzuto (che inizialmente lo aveva solo ammonito) e salterà la sfida di Cittadella, rimanendo in diffida: al suo rientro, in caso di nuova ammonizione, sarà di nuovo fermato per una giornata.

