Aspiranti agenti di Polizia locale, corso con la Uil Fpl

Corso di formazione per aspiranti agenti di Polizia locale organizzato dalla segreteria Uil Fpl della Spezia, in collaborazione con l’Associazione Culturale Scuola di Formazione Professionale della Spezia e con Cmd Formazione. L’iniziativa di formazione e preparazione si terrà a Santo Stefano Magra nella sala riunioni di Cmd Formazione da giovedì 18 a mercoledì 24 aprile prossimi, per un totale di 20 ore. Il corso sarà di natura teorica e tratterà la quasi totalità delle materie previste nei vari bandi di concorso (un concorso è stato recentemente bandito dal Comune di Levanto); in particolare spazierà dall’analisi di una norma alle fonti del diritto per continuare con l’illecito amministrativo ex L. 689/81; Codice penale; Codice procedura penale; Codice della strada; Riforma disciplina settore commercio; Testo unico ordinamento enti locali; Diritto amministrativo con prova pratica; Testo unico leggi di pubblica sicurezza; Legge quadro Polizia municipale; per concludersi con un test e una simulazione di prova teorico/pratica di concorso pubblico per abituare al meglio l’allievo ad affrontare l’esame. Docente sarà Andrea Prassini, vice comandante della Polizia locale di Santo Stefano Magra. “E’ molto importante partecipare ai concorsi – osservano dalla segreteria Uil Fpl – in quanto anche se non si dovesse risultare vincitori, l’importante è sempre entrare nella graduatoria finale degli idonei in quanto molte amministrazioni in caso di assunzione non emettono un bando ma attingono da graduatorie già esistenti presso altri enti”.

Al termine del corso saranno rilasciati attestato di partecipazione e tutta la normativa.

Termine per iscriversi lunedì 15 aprile 2024 e per seguire al meglio i corsisti saranno accettate esclusivamente le prime 20 iscrizioni.

Per maggiori informazioni inviare mail a: corso.agenti.uilfpl.sp@gmail.com oppure chiamare il 328.5467479

