Calcio/ Genoa, tre punti e salvezza a un passo: a Verona finisce 1-2

Il Genoa ritrova la vittoria che mancava da oltre un mese (21 febbraio all’Arechi) e salvezza a un passo: al Bentegodi gli uomini allenati da Gilardino vincono 1-2 grazie alle reti degli attaccanti Ekuban e Gudmundsson, coppia scelta dal mister causa le assenze di Retegui e Vitinha.

Partita iniziata in salita per il Genoa: all’8 Bonazzoli sfrutta una indecisione in uscita di Martinez e realizza l’1-0. Gli uomini di Baroni potrebbero raddoppiare al 18’ con Cabal di testa ma la palla termina alta ma rischiano al 20’ quando Vasquez colpisce la traversa. Un segnale di risveglio per la squadra di Gilardino che al 29’ ha l’occasione per raddoppiare ma il destro di Frendrup termina a lato. Al 45’ il Grifone trova il pareggio: scambio Messias-Gudmundsson e a seguire pallone ad Haps. Il laterale sinistro mette un bel pallone in area di rigore che Ekuban manda alle spalle di Montipò grazie anche a un rimpallo fortunato. Finisce qui il primo tempo

