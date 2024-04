Imperia. “L’obiettivo è cercare di ritrovare ciò che mi è stato tolto”, aveva detto Pietro Buttu ad inizio 2024 quando la corsa al primato in Eccellenza era particolarmente accesa.

Con il passare del tempo, tuttavia, l’Imperia ha scalato la vetta in solitario fino ad arrivare in cima: i nerazzurri tornano in Serie D, la vittoria contro la Sammargheritese chiude la pratica con tre giornate d’anticipo.

