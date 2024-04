Una donna di 63 anni è stata investita a Camogli in largo Tristan da Cunha, davanti al palazzo comunale, mentre attraversava la strada. Sul posto è intervenuta la Croce Verde Camogliese che ha trasportato la paziente al pronto soccorso del San Martino in codice giallo. Sono intervenuti i carabinieri per appurare le circostanze dell’incidente.

