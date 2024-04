Carasco: elezioni, si presenta l’avvocato Alfredo Rivara

Dopo Giustino Minoli, si fa avanti una nuova candidatura alle elezioni comunali di Carasco a giugno. È Alfredo Rivara, avvocato di 49 anni, già noto ai suoi concittadini per l’impegno politico; Rivara si era infatti candidato sindaco una prima volta dieci anni fa, nel 2014, con la lista “Centro per Carasco”. Ora “Progetto per Carasco” è il nome della formazione che lo sostiene.

Un gruppo eterogeneo di uomini e donne di diversa età e percorso di vita, che conosce bene Carasco e le sue frazioni. Alcuni hanno già avuto esperienze amministrative, altri mettono a disposizione le proprie competenze personali o semplicemente la passione per la città dove vivono e lavorano. La candidatura di Alfredo Rivara ha l’obiettivo di rimettere al centro gli abitanti stessi, rispondendo alle loro necessità concrete e su questa base costruire un programma che contenga impegni seri e realistici per il futuro di Carasco.

