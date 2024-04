Prima domenica di aprile all’insegna del tempo soleggiato e stabile per il permanere dell’alta pressione. Arpal Liguria prevede infatti solo la presenza di sottili velature con venti variabili in regime di brezza sulle zone costiere e temperature massime e minime in aumento. Domani, lunedì, l’indebolimento dell’anticiclone consentirà il transito di passaggi nuvolosi localmente più consistenti, pur permanendo cielo prevalentemente soleggiato e un ulteriore aumento delle temperature. Le giornate di martedì e soprattutto mercoledì potranno essere invece caratterizzate da variabilità con precipitazioni e possibili temporali.

L’articolo Domenica con sole e temperature in aumento, possibile peggioramento fra martedì e mercoledì proviene da Città della Spezia.

