Genoa tre punti d’oro. Gilardino: “Non ci vogliamo fermare”, Gudmundsson: “Resto? Non so, vedremo”

Il Genoa batte 2 a 1 in rimonta il Verona al Bentegodi e di fatto chiude – nel caso fosse ancora aperto – il discorso salvezza. Privi di Retegui, i rossoblù hanno risposto al goal di Bonazzoli con le reti di Ekuban e Gudmundsson. Quest’ultimo giunto al goal numero 12 in campionato. I punti del Genoa in classifica sono ora 38.

Sono 12 i punti sul terzultimo posto a sette giornate dal termine.Così Alberto Gilardino ai microfoni di DAZN: “Era importante tornare alla vittoria con questo atteggiamento e con questo coraggio. Verona è un campo difficile, hanno fatto risultati contro grandi squadre. Ribaltare questa partita è stato sinonimo di qualcosa di importante. Faccio i complimenti ai ragazzi per tutto quello di positivo che hanno fatto.

