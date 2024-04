Si intitolata “La tempesta e poi la quiete” ed è la nuova mostra del pittore spezzino Nicola Sutti, di attività ultraquarantennale. Ieri la partecipata inaugurazione al Caffè Letterario Al Volo di Piazza Verdi 12. A presentare la mostra, l’avvocato Roberto Benvenuto, che ha illustrato il significato della mostra, dal titolo speculare e contrario alla nota poesia del Leopardi. Mentre nella poesia emerge la amara considerazione che in natura ogni cosa è destinata a decadere in uno stato peggiore, fatto di infelicità per l’uomo, la mostra ideata da Sutti, che inizia con due inquietanti quadri raffiguranti la tempesta e continua con immagini degli uccelli pacificatori per sfociare nella Festa della Natura, ci conduce alla fine verso un messaggio di speranza nel futuro: ha i volti di Demetra (dea greca della natura) e di Lisa, la ragazzina protagonista dei Simpson. Quadro quest’ultimo realizzato con la nuova tecnica artistic photo retouched, novità proposta da Sutti in questa mostra, che vede al centro del quadro un’immagine fotografica intorno alla quale interviene la mano del pittore. La mostra resterà aperta per un mese continuativo ad eccezione della domenica.

L’articolo La dea Demetra e Lisa Simpson insieme nel messaggio di speranza dei Nicola Sutti proviene da Città della Spezia.

