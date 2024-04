La Misericordia alla Fiera delle Nocciole di Sarzana

La Misericordia Val di Magra di Sarzana, partecipa anche quest’anno alla tradizionale Fiera delle Nocciole di Sarzana. “Il primo giorno per noi è stato un enorme successo – spiega Simone Bottici – la popolazione sarzanese e gli avventori della Fiera, ci hanno dimostrato per l’ennesima volta quanto la nostra associazione sia ben voluta, visitando in massa il nostro stand, ringraziamo tutti coloro che sono passati anche solo per un saluto. Ringraziamo vivamente anche Don Pietro nostro Assistente Ecclesiastico, i bambini del catechismo ed i loro genitori, per averci aiutato a promuovere la nostra attività. Ci vediamo oggi e lunedì, in piazzetta Sandro Pertini, davanti alla farmacia Accorsi, un piccolo contributo per l’ acquisto di un defibrillatore semiautomatico, e di un monitor per i parametri vitali”.

