Maurizio Brunod da Bacchus con un live d’eccezione applaudito da Woodstock a San Pietroburgo

Martedì (9/4) sera appuntamento d’eccezione all’Osteria Bacchus: al locale di Viale Amendola approda Maurizio Brunod, tra i più noti chitarristi italiani, con oltre 60 dischi realizzati e grandi collaborazioni nazionali ed internazionali (E.Rava, R.Towner, J.Surman, T.Berne, M.Vitous ecc.). In questo speciale live Brunod propone il suo nuovo concerto per sole chitarre, con brani dal primo capitolo di Trip with the lady, vinile di grande successo, e dall’omonimo secondo volume, ora in uscita; in scaletta composizioni originali e alcuni intramontabili che vanno da Naima di John Coltrane a Chan Chan di Compay Segundo. Un live presentato negli anni qua e là per il globo, da Woodstock a San Pietroburgo, da New York a Mosca e così via. Inizio concerto ore 21,00. Info e prenotazioni: 3394908117

