Pestello, mortaio e basilico di Pra’: a scuola di pesto con Alberto Rossi

Questo fine settimana locanda “Luigina” diretta da Antonina Caldarella, a Mattarana, comune di Carrodano, ha ospitato un laboratorio sul pesto alla genovese diretto da Alberto Rossi al quale ha preso parte una ventina di partecipanti provenienti da Piemonte e Lombardia, fra i quali molti giovani. Il laboratorio, che ha visto l’utilizzo del basilico di Pra’, si è concluso con la preparazione della sfoglia di pasta utilizzando la farina di grano Senatore Cappelli e la realizzazione delle tagliatelle. Tutti i partecipanti si sono così cimentati in una esercitazione di cucina che oltre al mero scopo divulgativo, visto che si trattava di persone alla prima esperienza in materia di realizzazione del pesto, aveva lo scopo di dare dignità al vecchio mortaio in marmo e al pestello di legno, prezioso connubio, oltre agli ingredienti.

Alberto Rossi, originario della Val di Vara e residente alla Spezia, si cimenta da anni in attività laboratoriali dedicate al pesto: non un lavoro, ma una passione nata dall’insegnamento di Giancarlo

Marabotti, genovese doc., che lo porta a dialogare, attraverso i suoi pesanti mortai, con grandi e piccini.

