Presentati i candidati della lista “Per Varese Ligure e Frazioni”

Ieri sera presso la sala della Compagnia di Varese Ligure sono stati presentati i candidati della lista civica “Per Varese Ligure e Frazioni”. “La sala piena con tante persone che non sono potute entrare per la capienza limitata ci infonde davvero tanto entusiasmo – commenta il candidato sindaco Mauro Rattone – Sicuramente un buon segnale: vedere un evento così partecipato significa che abbiamo intrapreso la strada giusta. La nostra è una lista di persone serie e competenti che, insieme me, hanno promesso un impegno quotidiano nella gestione della cosa pubblica. Tutte porteranno il loro fondamentale contributo per cambiare insieme il volto di una Varese Ligure ormai in declino da troppo tempo. Non sarò l’uomo solo al comando ma saremo una vera e propria squadra. Nelle prossime settimane inizieremo a presentare i punti del nostro programma per cercare di dare un nuovo futuro a Varese Ligure, alle sue frazioni e alla valle”.

