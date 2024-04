Recco: Cecilia Oneto, la flautista che ha suonato a Sanremo

Cecilia Oneto ha respirato musica fin da bambina. La venticinquenne recchese è nata in una famiglia di musicisti, dove i genitori le hanno fatto ascoltare musica classica e dato la possibilità di andare a teatro prima di imparare a leggere uno spartito. Cresciuta in un ambiente di tale sensibilità, non stupisce che a soli sette anni Cecilia abbia incominciato a suonare il flauto nella banda cittadina, la Filarmonica Gioacchino Rossini e sia entrata, su iniziativa sempre dei genitori che l’hanno iscritta all’audizione, nel Coro per Voci Bianche del Teatro Carlo Felice di Genova, nel quale ha cantato fino al termine degli studi liceali. Dodici anni in cui Cecilia ha studiato flauto e approfondito la sua formazione al Conservatorio Nicolò Paganini dall’età di quattordici. Nonostante questo “non ho mai pensato di fare la musicista di mestiere fino all’incontro con Maurizio Valentini, il maestro che mi disse che avrei invece dovuto provarci, benché avessi lacune tecniche. Se non fosse stato per lui avrei lasciato”, ammette Cecilia, nella quale l’insegnante di conservatorio non ravvisava il talento adatto a costruire una carriera vera e propria. Grazie a Valentini Cecilia conosce altri maestri, tra cui il suo attuale insegnante, Andrea Manco, primo flauto alla Scala, “bravissimo e molto generoso”, come lei lo definisce. Attualmente Cecilia frequenta in Svizzera, a Lucerna, un master orchestrale e, quando viene chiamata, suona in diverse orchestre. Il suo obiettivo è perfezionarsi e studiare per i concorsi con cui entrare stabilmente in un’ensemble, in Italia o all’estero. Accanto a un percorso da musicista classica, Cecilia Oneto vanta anche una doppia partecipazione al Festival di Sanremo, l’anno scorso e quest’anno. Con lei abbiamo approfondito le diverse tappe che l’hanno resa la musicista di oggi, in grado di suonare all’Ariston.

Perché hai scelto il flauto? “A dire il vero penso che il flauto sia semplicemente il mezzo attraverso il quale so fare musica; è il modo di esprimermi. L’ho scelto inconsapevolmente, non perché lo amassi per qualcosa di specifico. È comunque uno strumento che apprezzo, ha un suono dolce che ben si mischia con gli altri e allo stesso tempo riesce a spiccare quando necessario. Inoltre ha un ruolo molto importante in orchestra”.

Cosa comporta affiancare alla scuola la frequentazione del conservatorio? “È un grande impegno a livello di ore, non ricordo di aver avuto pomeriggi liberi dalla prima liceo alla quinta superiore.. Anche se nessuno credeva potesse diventare il mio lavoro, ho vissuto quegli anni con serenità, avevo degli amici. Ne è valsa la pena”.

