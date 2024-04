Rezzoaglio: grave coppia in moto contro auto; l’intervento di Drago

Grave incidente stradale poco dopo le 11 in località Farfanosa a Rezzoaglio, lungo la statale 586 della Val d’Aveto. Una motocicletta con a bordo una coppia di circa quarant’anni è entrata in collisione con un’auto. Si è immediatamente mossa la macchina dei soccorsi col 118 di Lavagna, l’automedica Tango-1 con la Croce Rossa di Rezzoaglio. Da Chiavari sono partiti i vigili del fuoco e dall’aeroporto Colombo si è alzato in volo l’elicottero Drago. Un motociclista con un importante trauma toracico è stato trasportato in codice rosso; la passeggera, prima in codice rosso per dinamica poi derubricato in giallo è stata trasferita al pronto soccorso di Lavagna. Sul posto per accertare l’esatta dinamica e accertare responsabilità, i carabinieri.

