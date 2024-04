Scambio di sguardi e commerciante aggredisce un passante, vicesindaco di Sarzana interviene per separarli

Mattinata conclusa in ospedale ieri per un 49enne che stava passeggiando in centro a Sarzana con la moglie quando è stato aggredito senza motivo. Poco dopo le tredici infatti, approfittando della bella giornata e della concomitanza della Fiera delle Nocciole, l’uomo stava passando nei pressi di piazza Calandrini quando – probabilmente a causa di uno sguardo mal interpretato e molto nervosismo – l’uomo è stato colpito al volto con un pugno e scaraventato contro una panchina da un commerciante. Alla scena ha assistito il vicesindaco Carlo Rampi che è prontamente intervenuto per separarli, aiutato anche da altri passanti, prima che le cose potessero peggiorare ulteriormente. Sul posto sono giunti prontamente anche i Carabinieri che hanno provveduto ad identificare l’aggressore mentre il 49enne è stato condotto al Pronto Soccorso del San Bartolomeo in codice giallo dal personale della Pubblica Assistenza.

