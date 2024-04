Scoppio nella notte a Belaso, fatto saltare il postamat

Ufficio postale di Ponzano Belaso, comune di Santo Stefano Magra, preso di mira la scorsa notte. A quanto si apprende, erano all’incirca le tre della notte tra sabato e domenica, quando è stato fatto saltare il postamat dell’ufficio, con un deciso boato che non ha mancato di allarmare i residenti dei palazzi adiacenti. Ora il postamat, letteralmente a pezzi, è transennato. A quanto si apprende, i malintenzionati che lo hanno preso di mira non sarebbero riusciti a fare bottino per via dell’intervento di una pattuglia dei Carabinieri. Nel recente passato sono stati fatti similmente saltare sportelli postamat a Santo Stefano Magra e a Caniparola.

