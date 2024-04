Subaffido Atc Esercizio, Cenerini: “Ho chiesto di audire sindacati e Masinelli. Società che ha vinto è troppo chiacchierata”

“La Trotta Bus Service, ha vinto il maxi bando da 28 milioni, insieme a un’altra società, il subaffido dei trasporti di ATC Esercizio. Qualcosa però non va, la società in questione, colosso romano dei trasporti, è su tutti i giornali, per problemi continui nei pagamenti degli stipendi dei lavoratori, per altri problemi con cartelle delle tasse e sembra sia stata esclusa un anno fa circa, dopo aver vinto il bando per il TPL periferico romano, per appunto problemi di cartelle esattoriali e per mancanza di requisiti in merito alla trasparenza”. Così il consigliere comunale della Spezia Fabio Cenerini (gruppo misto maggioranza), che prosegue: “L’esclusione da parte del comune è avvenuta con una determina dirigenziale a quanto riporta la stampa. Nell’articolo si parla di gravi violazioni contributive accertate dall’Agenzia delle Entrate. Il comune di Roma ha fatto verifiche sul casellario delle imprese dell’Anac, su irregolarità nei servizi di trasporto, su problemi con l’Agenzia delle Entrate e su ritardi o mancato pagamento degli stipendi dei lavoratori. ATC Esercizio e il comune della Spezia, hanno fatto queste verifiche? Per il comune di Roma la Trotta avrebbe perso il requisito generale di regolarità fiscale, mentre sembra che per quello di Spezia, vada tutto bene…. E mentre Roma amministrata dalla sinistra si sfila dall’aggiudicazione alla Trotta Bus Service, Peracchini e l’amministrazione, più o meno di centro destra spezzina, si butta a pesce nella braccia di questa società fin troppo chiacchierata, insomma non andavano nemmeno fatti particolari accertamenti per rendersi conto dei problemi. Oltre alla richiesta delle commissioni – conclude Cenerini – vista l’imminenza della situazione, a tutela dei lavoratori, lunedì sera presenterò in consiglio comunale una mozione urgente sull’argomento, invito sindacati e lavoratori a presenziare in massa, lunedì sera alle 21, palazzo civico, Piazza Europa 1 primo piano”.

