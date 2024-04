Tripla sul ferro allo scadere, la Cestistica cede di un punto a Torino

La Cestistica vede interrompersi la striscia di quattro vittorie consecutive in quel di Torino, dove il Teen Basket vince 68-67 il match valido per la 24a giornata di regular season della A2 di basket femminile, Girone A. Il successo tiene vive le speranze playoff delle piemontesi, che restano al decimo posto in classifica a -4 dalle liguri, però col doppio scontro diretto a favore. Le spezzine, invece, rimangono ottave con due punti di vantaggio su Giussano: il match del PalaMariotti tra queste due squadre nel prossimo weekend potrebbe essere decisivo per l’ultimo spot di post-season ancora a disposizione. Tre giocatrici in doppia-doppia e altre due in doppia cifra per punti segnati non sono state sufficienti alle bianconere, che non sono riuscite a completare la rimonta nonostante Baldassarre abbia avuto la possibilità di sorpassare con la tripla allo scadere: il suo tiro ha avuto poca fortuna, col ferro che ha respinto il tentativo della giocatrice della Cestistica. Il match è cominciato sulle ali dell’equilibrio, con distacchi minimi e cambi in testa alla partita. Nel secondo quarto però, dopo che le bianconere hanno ottenuto il sorpasso nei primi istanti sul 16-18 con Templari, è arrivato il parzialone di Torino: un 16-2 che ha lanciato le piemontesi sul +12 (34-22) e tenuto per sei minuti a digiuno dal campo le ospiti, che trovano gli unici punti solo dalla lunetta. All’intervallo lungo sono le padrone di casa avanti 36-24. Nella seconda metà di gara la Cestistica trova maggiore confidenza col canestro, segnando 46 punti fra terzo e quarto periodo e ritrovando compattezza nella fase difensiva. Il parziale spezzino di 0-8 di metà terza frazione regala il pareggio sul 40-40, ma il Teen Basket riesce sempre a riscappare ogni volta che le bianconere si avvicinano. Nell’ultimo quarto la Cestistica crolla sul -8 (68-60) ma non cede, anzi, rilancia: le giocatrici di coach Corsolini raccolgono le ultime energie rimaste e le riversano sul campo per tornare a ridosso di Torino con un parziale di 0-7 in cui non concedono nulla alle padrone di casa, che avrebbero anche la possibilità di chiudere la partita con due tiri liberi di Giangrasso a cinque secondi dalla sirena, entrambi però respinti dal ferro. Ferro che però respinge anche la tripla del sorpasso di Baldassarre, mettendo fine alle speranze spezzine.

TORINO TEEN BASKET 68-67 CESTISTICA SPEZZINA (16-14, 36-24, 52-47)

