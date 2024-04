Vela/ A Rapallo Lambertenghi e Contini si aggiudicano il primo posto

Dal Circolo Nautico Rapallo

Dopo la deludente giornata di ieri 6 aprile, durante la quale il poco vento (3/4 nodi), non ha consentito di effettuare prove, oggi 7 aprile le previsioni meteo sono state smentite, avrebbero dato meno vento di ieri, invece una buona brezza ha reso possibile la gara. La giornata è incominciata con la colazione sotto la tensostruttura, la tipica focaccia genovese è stata molto apprezzata dai tanti concorrenti provenienti da altre regioni, ma serpeggiava un certo pessimismo per lo svolgimento della regata. Fortunatamente le previsioni qualche volta sbagliano.

Alle ore 10.30/11 calma piatta, ma alle 11.30 la barca giuria si sposta al largo e la brezza comincia a farsi sentire con 5/6 nodi da 220° e si può cominciare. Si cerca di perdere il minor tempo possibile ed alle 12 sì è pronti per la prima partenza. Si susseguono tre prove consecutive, quasi senza pause, all’arrivo dell’ultimo classificato alla prova precedente vengono già dati i segnali per la prova successiva. Alla terza prova si rende necessaria la riduzione alla seconda bolina per improvviso calo di vento. Svolgimento comunque regolare con il Comitato di Regata, presieduto da Franco Noceti, che senza indugi ha sfruttato al massimo le condizioni favorevoli, dimostrando grande efficienza.

