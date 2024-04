Vita e morte del “Tenente Piero”, un cavaliere antico

Piero Borrotzu, nato nel 1921 a Orani (Nuoro), era cresciuto imbevuto di fascismo, come tutti i giovani educati nel ventennio. Fu un bambino e poi un ragazzo vivace, un po’ indisciplinato: qualche bocciatura, qualche sette in condotta… Ma poi si diede come obiettivo l’Accademia Militare di Modena, e riuscì a superare la selezione: quindi scelse consapevolmente la dura e difficile carriera militare. Le lettere alla madre Clotilde Del Bene – ostetrica nata a Vezzano Ligure – e alla fidanzata Maria Teresa Cossu si soffermano sui sacrifici che questa scelta comportava.

Eppure dopo l’8 settembre 1943 scattò in Piero la rivolta, come in tanti altri soldati che pure avevano conosciuto solo l’obbedienza al fascismo. Il re e il governo Badoglio firmarono finalmente, dopo tante incertezze, l’armistizio con le forze antinaziste, ma lo fecero nel peggiore dei modi: fuggirono nel Sud già liberato e lasciarono l’esercito allo sbando, proprio “in quell’ora decisiva” in cui, come scrisse il generale Cadorna, “la salvezza poteva venire soltanto dall’esercito“, che avrebbe dovuto svolgere la funzione di estrema autorità a tutela del Paese, saldandosi con la popolazione e con le forze antifasciste.

Ma nulla di tutto questo accadde. Piero, l’8 settembre, si trovava a Milano e voleva fare il suo dovere. Il giorno dopo contrastò due ufficiali tedeschi che, su una macchina lanciata a grande velocità, cercavano di imporsi nella zona di sua giurisdizione. Lui li bloccò con una autoblinda, li disarmò e li condusse dai suoi superiori. Che però liberarono i due tedeschi e lo punirono con una nota di demerito. Piero, indignato, fuggì verso Monza con un camion pieno d’armi, ma anche la caserma di Monza si arrese ai tedeschi senza opporre resistenza. Lui fuggì ancora, e per un mese trovò ospitalità presso una famiglia antifascista. Cercò contatti con i primi, troppo esigui, nuclei di resistenza a Bergamo, poi tornò a Monza e scrisse ad Antonio Ferrari, marito di una sua cugina di Vezzano. Ferrari era parte attiva, a Vezzano, del “gruppo Bottari”, guidato dal colonnello Giulio Bottari che, reduce dalla Russia, l’8 settembre si trovava in licenza. Piero decise di raggiungere Vezzano e di unirsi al gruppo.

