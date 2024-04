A7, camion si “corica” sul terrapieno dell’autostrada: autista illeso

Genova. Ancora incidenti sulle nostre autostrade, questa volta però, e per fortuna, con zero conseguenze per le persone coinvolte e minimi disagi per il traffico. Parliamo di quanto avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulla A7, in direzione di Genova, dove l’autista di un camion ha perso il controllo del mezzo andando a sbandare contro il terrapieno a lato.

La tratta noi genovesi la conosciamo: subito dopo l’uscita di Busalla, l’A7 prosegue sull’antico tracciato della camionale, con repentini cambi di direzione e curve ben poco autostradali. Forse per questo motivo l’uomo alla guida del camion è stato colto di sorpresa andando a mettere le ruote sulle canaline laterali per poi finire “sdraiato” su un lato.

