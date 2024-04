Sassuolo e Lecce decisivi per la vittoria, Verona per la rimonta: sono i gol di Caleb Ekuban attaccante del Genoa tra pochi mesi in scadenza di contratto.

Il club rossoblu ha iniziato la trattativa per il rinnovo ma al momento, secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, le parti sembrerebbero lontane.

