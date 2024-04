Capriolo attraversa la strada, motociclista di 60 anni cade: ricoverato al pronto soccorso

Genova. Brutta avventura questa mattina per un uomo di 60 anni che, in sella alla sua moto, ha avuto un incontro ravvicinato con un esemplare di capriolo, piombato in strada all’improvviso.

L’episodio è avvenuto sulla provinciale 18 di Rovegno, in Alta Val Trebbia, territorio da tempo popolato da nutrita fauna selvatica. L’uomo si è visto l’ungulato spuntare dalla macchia a bordo strada proprio pochi metri davanti a lui e non ha potuto far nulla se non inchiodare. Una manovra che chiaramente lo ha fatto cadere a terra. Illeso, pare, l’esemplare di capriolo.

» leggi tutto su www.genova24.it