Enel cerca investitori per 14 ettari di aree in dismissione: imprese della nautica in pole position

In estate si conoscerà il futuro dei 14 ettari dell’area Enel che non saranno utilizzati dall’azienda per la produzione e lo stoccaggio di energia elettrica con pannelli solari. Le aziende interessate a sviluppare progetti nelle superfici un tempo occupate da uno degli ex carbonili e dalla sala macchine dell’impianto in fase di dismissione dovranno presentare le proprie manifestazioni di interesse entro il 10 giugno prossimo. E nel corso della presentazione dell’iniziativa che si è svolta oggi a Palazzo civico si è capito che la presentazione di istanze da parte di imprese locali, soprattutto del mondo della nautica, è più che un’ipotesi. Il comparto è in crescita ormai continua e la fame di spazi a mare può essere in parte compensata con la disponibilità delle aree che tra un po’ potranno essere effettivamente definite ex Enel.

Iniziano a diradarsi, quindi, le nebbie che dall’ottobre scorso si erano tornate ad addensare su Vallegrande. Dopo l’avvio dei tavoli nell’ambito del programma Futur-E dell’ormai lontanissimo 2016 e la loro repentina chiusura nel 2017, l’ipotesi più concreta che si è fatta strada è stata la realizzazione di un nuovo impianto, questa volta a turbogas. Il progetto presentato da Enel al ministero stava compiendo i suoi passi, interrotti dal cambio delle condizioni del mercato dell’energia a livello mondiale con l’esplosione del conflitto in Ucraina nella primavera del 2022. Dopo un anno di interrogativi è stato il turno dell’annuncio della progettazione di un impianto di produzione di idrogeno green sostenuto da un bando regionale con 14 milioni provenienti dal Pnrr. Ma anche questa idea, inserita nel protocollo di collaborazione siglato tra l’azienda e l’amministrazione comunale nel giugno scorso, è stata riposta nel cassetto da Enel, per l’appunto a ottobre 2023. Oggi, a quasi otto anni dal giorno in cui la città ha iniziato a interrogarsi su quale destinazione avrebbero potuto avere le aree con l’interruzione della combustione del carbone, sembra che ci si stia davvero avvicinando all’epilogo della vicenda con l’avviso per la manifestazione di interesse per l’acquisizione e la riqualificazione di parte del sito industriale, accompagnato dalla convinzione che questo interesse ci sia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com