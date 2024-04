“Fogli di futuro” alla Paper Week 2024: Amiu e Fiumara insieme per il riciclo di carta e cartone

Genova. AMIU e FIUMARA tra i protagonisti della IV edizione Paper Week Comieco – dall’8 al 14 aprile – con ‘Fogli di Futuro’: una vera e propria esposizione ospitata all’interno dello Shopping Centre genovese che racconta la storia della carta dalle origini ai giorni nostri.

La Paper Week è la campagna nazionale di informazione sulla raccolta differenziata di carta e cartone organizzata da COMIECO – Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica – in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Assocarta, Assografici, Unirima e con il patrocinio di ANCI, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Rai Per la Sostenibilità. Con oltre 200 eventi su tutto il territorio nazionale, la Paper Week si propone, in una sola settimana – dall’8 al 14 aprile – di far conoscere a grandi e piccini tutti i segreti del riciclo di carta e cartone.

